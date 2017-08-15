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В Азербайджане почти вчетверо вырос объем биржевых сделок

2017-08-15 13:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2017 года Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана зарегистрировал 1 394 биржевых сделки по купле-продаже ценных бумаг на 496,93 миллиона манатов, что в 3,98 раза превышает показатель за семь месяцев прошлого года, следует из статистических данных, опубликованных во вторник на сайте НДЦ.

По данным национального депозитария, в январе-июле этого года были зарегистрированы 260 внебиржевых сделок почти на 471,2 миллиона манатов (рост за год в 3,5 раза).

За семь месяцев зарегистрированы 425 сделок по дополнительной эмиссии на 2,75 миллиарда манатов. По сравнению с январем-июлем прошлого года объем таких сделок сократился на 60 процентов.

Объем сделок за январь-июль 2017 года:

Заключенные договоры

Биржевые сделки, число

Биржевые сделки, объем в манатах

Внебиржевые сделки, число

Внебиржевые сделки, объем

Сделки по доп. эмиссии, число

Сделки по доп. эмиссии, объем

Январь

2

183

17 879 720

13

641 720

9

648 562 500

Февраль

3

253

155 609 805

32

184 170 140

34

270 400 100

Март

2

149

51 428 900

71

313 018

54

202 992 500

Апрель

4

196

68 580 169

21

4 323 223,4

80

235 991 900

Май

3

221

52 125 408

29

270 117 784

86

351 035 010

Июнь

2

174

82 323 634

30

2 750 019

74

518 006 195

Июль

2

218

68 982 925

64

8 840 871

88

524 714 390

НДЦ был создан 18 сентября 1997 года.

Официальный курс на 15 августа составляет 1,7007 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

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