В Азербайджане почти вчетверо вырос объем биржевых сделок

2017-08-15 13:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2017 года Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана зарегистрировал 1 394 биржевых сделки по купле-продаже ценных бумаг на 496,93 миллиона манатов, что в 3,98 раза превышает показатель за семь месяцев прошлого года, следует из статистических данных, опубликованных во вторник на сайте НДЦ.

По данным национального депозитария, в январе-июле этого года были зарегистрированы 260 внебиржевых сделок почти на 471,2 миллиона манатов (рост за год в 3,5 раза).

За семь месяцев зарегистрированы 425 сделок по дополнительной эмиссии на 2,75 миллиарда манатов. По сравнению с январем-июлем прошлого года объем таких сделок сократился на 60 процентов.

Объем сделок за январь-июль 2017 года:

Заключенные договоры Биржевые сделки, число Биржевые сделки, объем в манатах Внебиржевые сделки, число Внебиржевые сделки, объем Сделки по доп. эмиссии, число Сделки по доп. эмиссии, объем Январь 2 183 17 879 720 13 641 720 9 648 562 500 Февраль 3 253 155 609 805 32 184 170 140 34 270 400 100 Март 2 149 51 428 900 71 313 018 54 202 992 500 Апрель 4 196 68 580 169 21 4 323 223,4 80 235 991 900 Май 3 221 52 125 408 29 270 117 784 86 351 035 010 Июнь 2 174 82 323 634 30 2 750 019 74 518 006 195 Июль 2 218 68 982 925 64 8 840 871 88 524 714 390

НДЦ был создан 18 сентября 1997 года.

Официальный курс на 15 августа составляет 1,7007 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli