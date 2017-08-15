В Азербайджане почти вчетверо вырос объем биржевых сделок
2017-08-15 13:37 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2017 года Национальный депозитарный центр (НДЦ) Азербайджана зарегистрировал 1 394 биржевых сделки по купле-продаже ценных бумаг на 496,93 миллиона манатов, что в 3,98 раза превышает показатель за семь месяцев прошлого года, следует из статистических данных, опубликованных во вторник на сайте НДЦ.
По данным национального депозитария, в январе-июле этого года были зарегистрированы 260 внебиржевых сделок почти на 471,2 миллиона манатов (рост за год в 3,5 раза).
За семь месяцев зарегистрированы 425 сделок по дополнительной эмиссии на 2,75 миллиарда манатов. По сравнению с январем-июлем прошлого года объем таких сделок сократился на 60 процентов.
Объем сделок за январь-июль 2017 года:
|
Заключенные договоры
|
Биржевые сделки, число
|
Биржевые сделки, объем в манатах
|
Внебиржевые сделки, число
|
Внебиржевые сделки, объем
|
Сделки по доп. эмиссии, число
|
Сделки по доп. эмиссии, объем
|
Январь
|
2
|
183
|
17 879 720
|
13
|
641 720
|
9
|
648 562 500
|
Февраль
|
3
|
253
|
155 609 805
|
32
|
184 170 140
|
34
|
270 400 100
|
Март
|
2
|
149
|
51 428 900
|
71
|
313 018
|
54
|
202 992 500
|
Апрель
|
4
|
196
|
68 580 169
|
21
|
4 323 223,4
|
80
|
235 991 900
|
Май
|
3
|
221
|
52 125 408
|
29
|
270 117 784
|
86
|
351 035 010
|
Июнь
|
2
|
174
|
82 323 634
|
30
|
2 750 019
|
74
|
518 006 195
|
Июль
|
2
|
218
|
68 982 925
|
64
|
8 840 871
|
88
|
524 714 390
НДЦ был создан 18 сентября 1997 года.
Официальный курс на 15 августа составляет 1,7007 AZN/USD.
(Автор: Азад Гасанли)
Твиттер: @AzadHasanli