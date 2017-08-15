“Milletin Nobeli” Cumhurbaşkanı Erdoğan’a

2017-08-15 13:49 | www.trend.az | 1

“Milletin Nobeli” olarak tanımlanan 15 Temmuz Uluslararası Demokrasi, İnsaniyet ve Barış Ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verilecek. Uluslararası Gazeteciler ve Televizyoncular Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonun bilim kurulu üyeliğini ise rektör ve dekanlar üstlendi. 15 Temmuz Uluslararası Demokrasi, İnsaniyet ve Barış Ödülü’nün İzmir’de bir otelde düzenlenen lansmanına Uluslararası Gazeteciler ve Televizyoncular Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Tübcel’in yanı sıra Avrupa Türk Gazeteciler Birliği Başkan Vekili Mehmet Baş ile İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Dalkıran, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Selçuk Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Mehmet Okka ve Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Prof. Dr. Bilgehan Gültekin katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir konuşmasında “Bu mücadelede ben yalnızım” demesine rağmen kendisini yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Uluslararası Gazeteciler ve Televizyoncular Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Tübcel, “Anadolu’nun yiğit evladı, cumhurun reisi ve başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, uluslararası barışın sağlanması için verdiği mücadeleyi, insanlık meselelerine gösterdiği duyarlılık ve üstün gayretlerinden dolayı Uluslararası İnsaniyet, Demokrasi ve Barış Ödülüne layık gördük” dedi.

15 Temmuz’da ülkemizin barış ve huzuru için büyük uğraş veren siyasiler, iş adamları, belediyeler, sivil toplum örgütlerine de ödül verilecek. Törenin ekim ayı içinde yapılacağı ifade edildi.