В Казани завершился последний этап Кубка мира этого года по художественной гимнастике

2017-08-15 13:51 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - 11-13 августа Казань (Россия) приняла последний этап Кубка мира этого года по художественной гимнастике, говорится в сообщении Федерации гимнастики Азербайджана, размещенном во вторник на ее официальном сайте.

В турнире, где также выступили азербайджанские гимнастки, участвовали представительницы 33 стран. Айшан Байрамова, Элиф Зейнеп Джелеп, Диана Доман, Александра Платонова и Сияна Василева, представившие страну в составе команды в групповых упражнениях, пробились в финалы в двух видах программы и остановились на шестой позиции в обоих упражнениях. А в многоборье гимнастки довольствовались седьмым местом. Среди команд в групповых упражнениях лидировали представительницы России.

В индивидуальной программе страну представила Зохра Агамирова. Она заняла 24 место в сумме баллов, полученных за четыре упражнения.

(Автор: Максим Цурков)