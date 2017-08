Гимн Лиги чемпионов с азербайджанским колоритом (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня в Баку на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова состоится матч между азербайджанским футбольным клубом "Карабах" и датским "Копенгагеном", который пройдет в раунде плей-офф Лиги чемпионов, сообщает Trend Life.

Впервые на отечественном стадионе в рамках официального матча прозвучит знаменитый гимн Лиги чемпионов. Данная аранжировка произведения Георга Фридриха Генделя "Садок-священник", представленная Тони Бриттеном, начала использоваться в 1992 году, когда турнир лучших команд Европы из Кубка европейских чемпионов был переименован в Лигу чемпионов УЕФА.

Руководитель телевизионного агентства "Voice of Azerbaijan" Шакир Эминбейли, вдохновленный историческим достижением футбольного клуба "Карабах", решил поддержать команду национальной версией гимна Лиги чемпионов.

Он собрал команду профессиональных музыкантов и исполнителей, которые в течение трех дней и двух ночей работали над созданием аранжировки произведения Генделя с азербайджанским колоритом.

Над аранжировкой работали – народный артист Азербайджана Анвер Садыгов (гармонь) и заслуженный артист, джазовый пианист Эмиль Афрасияб. В проекте также приняли участие - Алекпер Алекперов, Аббас Сафаров, Орхан Мусаев, Бахтияр Гасанов, Эльшан Мансуров, Сабина Асадова, Фарида Мамедова и Эльнур Зейналов.

Шакир Эминбейли отмечает, что знает, что на стадионе национальная версия гимна не прозвучит, так как это не по правилам УЕФА, но зато эта версия гимна станет отличной поддержкой для "Карабаха".

Отметим, что азербайджанская аранжировка гимна Лиги чемпионов покоряет пользователей интернета, и вызывает положительный отклик.