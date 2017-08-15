Семеро пакистанских пограничников погибли в результате двух терактов

2017-08-15 14:00 | www.oxu.az | 3

Семеро служащих Пограничного корпуса Пакистана погибли в результате двух терактов в провинции Белуджистан.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на издание Dawn.

Нападения на служащих военизированного формирования, осуществляющего пограничный контроль и поддерживающего правопорядок в двух провинциях Пакистана – Белуджистане и Хайбер-Пахтунхве, когда Пакистан отмечал 70-летие обретения независимости от Британской империи.

Неизвестные подорвали автомобиль со служащими в районе населенного пункта Хост, в 150 км к северо-востоку от Кветты.

«Шестеро служащих Пограничного корпуса погибли на месте», - заявил представитель правительства Белуджистана Анвар уль-Хак Какар.

По его словам, еще двое служащих получили ранения.

Второй инцидент произошел в округе Панджгур, где неизвестный открыл огонь по патрулю Пограничного корпуса – один служащий погиб, еще один получил ранения.

A.M.