В прошлом месяце 1268 иностранцев депортированы из Азербайджана

2017-08-15 14:24 | www.oxu.az | 4

По итогам проведенных в течение июля в Баку и других городах и районах страны мероприятий и исследований было принято 2803 решения, связанных с нарушением миграционных правил и требований административного законодательства иностранцами и лицами без гражданства.

По информации Oxu.Az, об этом сообщили Report в Государственной миграционной службе.

Отмечается, что 264 из них были связаны с легализацией проживания на территории страны, 1268 – применением административного штрафа без административного выдворения (депортации) за пределы страны, 999 – применением административного штрафа в административном порядке с депортацией за пределы страны, 245 – ограничением въезда на территорию страны по ст. 16.1.8 Миграционного кодекса, 27 – заменой документов для временного или постоянного жительства.

В целом, в прошлом месяце в Государственную миграционную службу поступило 7449 обращений, связанных с продлением срока временного пребывания на территории страны, получением разрешения на временное и постоянное место жительства, принятием, восстановлением гражданства и пр.

Все обращения были рассмотрены в индивидуальном порядке в соответствии с требованиями азербайджанского законодательства и приняты соответствующие решения.

За отчетный период зарегистрировано 126217 обращений иностранцев и лиц без гражданства, связанных с регистрацией по месту жительства.

И.Ф.