Почти 120 тысяч мигрантов и беженцев прибыли в Европу с начала года

2017-08-15 14:31 | www.trend.az | 2

Количество мигрантов и беженцев, прибывших в Европу с начала года, составило 118,227 тысячи человек, заявил на брифинге во вторник официальный представитель Международной организации по миграции (МОМ) Джоэл Миллман, передает РИА Новости.

По его словам, это в два раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года — тогда в Европу прибыли 265,640 тысячи человек.

На 13 августа погибшими в Средиземном море при попытке добраться до берегов европейских стран с начала года считаются 2,408 тысячи человек.

По информации МОМ, наибольшее количество мигрантов прибыло к берегам Италии (97,293 тысячи человек), на втором месте Греция, которая приняла 12,191 тысячи человек, на третьем — Испания (8,385 тысячи человек) и Кипр, куда приехало 358 человек.