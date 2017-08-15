В Баку будет проведен семинар «Как повысить эффективность участия в выставках»

2017-08-15 14:47 | www.apa.az | 3

В преддверии осеннего выставочного сезона организатор ряда международных выставок и конференций в Азербайджане, Caspian Event Organisers, пригласил Николая Карасева провести семинар на тему «Как повысить эффективность участия в выставках». Николай Карасев является генеральным директором агентства выставочного консалтинга «ЭкспоЭффект», а также автором практического пособия «Как получить от выставок максимальную выгоду».

В период с 2006 года Николай Карасев успешно провёл более 500 практических занятий для экспонентов. Многолетний опыт работы в выставочной индустрии, профессиональное педагогическое образование и ораторское мастерство ведущего гарантирует высочайшее качество семинара. Это уже второй по числу семинар, который проводит Н. Карасев в нашей стране. Проведение такого рода семинаров, помогают компаниям, участвующим в выставках, число которых из года в год стремительно растет, получить максимальную выгоду от участия.

Сегодня не только в Азербайджане, но и во всём мире выставочная индустрия развивается большими темпами. Число местных компаний, принимающих активное участие как на местных выставках в Баку, так и на международных выставках за рубежом, стремительно растет. В связи с этим проведение такого рода семинаров помогает компаниям набираться опыта. Таким образом, главной задачей семинара является систематизирование и дополнение опыта, что позволит каждому «взглянуть на себя со стороны» и избавиться от распространенных ошибок и стереотипов, показать, что, а главное КАК нужно делать, чтобы добиться на выставках максимальных результатов.

Семинар будет носить исключительно прикладной характер: никакой скучной теории и «воды» - только практика. Простой язык изложения и максимум полезной и наглядной информации, а также реальные примеры успешного участия в выставках. Семинар рекомендован руководителям компаний, директорам и менеджерам по маркетингу, рекламе, продвижению, продажам, сотрудникам компаний, отвечающим за участие в выставках.

На семинаре будут рассмотрены следующие актуальные вопросы: как сформировать концепцию участия в выставке, предвыставочная рекламная кампания, как и когда анонсировать участие в выставке, как разработать фирменный экспостиль, что всегда привлекает и интригует посетителей, как разговаривать с посетителями на «языке выгоды» и многие другие.

Время семинара с 10:00 до 18:00. Организаторы уверены, что семинар поможет по-новому взглянуть на выставки, получить идеи и советы, которые с легкостью можно будет воплотить в жизнь.