В Стамбуле мужчина открыл стрельбу с крыши – ВИДЕО

2017-08-15 14:42 | www.oxu.az | 5

Вооруженный мужчина ведет стрельбу из ружья с крыши дома в Стамбуле.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство IHA.

По данным агентства, мужчина с помповым ружьем забрался на крышу дома в районе Эсеньюрт и начал обстреливать территорию вокруг. На опубликованной агентством фотографии бородатый мужчина средних лет стоит на крыше дома с закинутым за плечо ружьем.

Отмечается, что выстрелы повредили несколько автомобилей, но никто не пострадал.

Мужчину пытаются уговорить слезть с крыши и прекратить хулиганить, сообщает агентство.

Н.О.