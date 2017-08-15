Юбилейные сюрпризы от Unibank

2017-08-15 14:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В связи с 25-летием Unibank проводит кампанию с многочисленными сюрпризами. Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, с 15 августа, каждого из вас, оформившего кредит, получившего дебетовую карту или же, совершившего покупки с картой Unibank ждут приятные сюрпризы. А лиц, празднующих день рождения в августе, ждут специальные сюрпризы и подарки. Обратитесь до 15 сентября в Unibank и получите следующие подарки:

Скидочный пакет для тех, кто празднует день рождения в августе: наличный кредит с 0% комиссией, 25% скидки на тарифы дебетовых карт и депозитных ячеек;

0% комиссия на кредиты, выдаваемые на основе депозитного обеспечения;

Для всех: наличный кредит с 0% комиссией - комиссия составляет только лишь 1% (минимум 10 AZN);

В некоторых партнерских сетях до 30% начисления Cashback бонусов.

Воспользуйтесь праздничной кампанией от Unibank!

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank обладает широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00.

За более подробной информацией можно обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az , либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.azHYPERLINK "http://www.facebook.com/unibank.az%A0,https://twitter.com/unibank%A0" ,HYPERLINK "http://www.facebook.com/unibank.az%A0,https://twitter.com/unibank%A0"https://twitter.com/unibankHYPERLINK "http://www.facebook.com/unibank.az%A0,https://twitter.com/unibank%A0" ).