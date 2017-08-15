В Стокгольме прогремел взрыв на стройплощадке

2017-08-15 14:47 | www.trend.az | 3

Шесть человек пострадали в результате взрыва, прогремевшего во вторник на стройплощадке в районе Тронгсунд на юге шведской столицы, передает РИА Новости со ссылкой на местное радио SR со ссылкой.

Согласно его данным, пять человек пострадали из-за вдыхания дыма, еще один получил ожоги. По предварительной информации, причиной взрыва могла стать строительная пыль или некое вещество, содержащееся в ней. Пожара на месте инцидента нет.