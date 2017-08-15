Ufuk Coşkun : AK Parti teşkilatlarının büyük bir kesiminin değişeceğini düşünüyorum

2017-08-15 14:46 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşunun 16. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, "Her kongrede teşkilatlarımızı, her seçimde milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı, il genel meclislerini değiştirerek bugünlere geldik. Bu defa çok daha köklü bir değişime ihtiyacımız var", açıklaması ardından “ Değişime neyi amaçlıyor” sorusunu, Trend Haber Ajansı'na özel olarak, Milat Gazetesi köşe yazarı, “BölgePostası” Genel Yayın Yönetmeni Ufuk Coşkun cevapladı.

İşte Ufuk Coşkun’un açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda AK Parti'nin de başkanı olduğu yeni dönemde ilk iş olarak partide uzun süre kalan ve performansları düşen teşkilat mensuplarına doğrudan yorgunluklarını hatırlatarak geri çekilmelerini tavsiye etmek oldu. Ne yazık ki şimdiye kadar hiçbir parti teşkilatı bu sözleri üzerine almadı.

Cumhurbaşkanımız özellikle referandum oylamasında kamuoyuna yönelik ciddi çalışmalar yapmayan ve içerideki hain yapılanmaların tuzaklarına karşı da yeterli mücadele etmeyen 'dava' bilincinin yerine makam,mevki ve çıkarı koyan bazı teşkilat mensuplarının geri çekilmesini istiyor. Çünkü haklı olarak partide topyekün bir yenilenme ve canlanma olmadan içerideki ve dışarıdaki tehditlere göğüs geremeyeceğimizi düşünüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partide yeniden yapılanma istemesinin temel amacı evvela kritik 2019 seçimlerine yöneliktir. Çünkü 2019, Türkiye için büyük öneme sahip bir seçim olacaktır.

ABD'nin Suriye sınırımıza yaptığı silah sevkiyatı ve orada kurulması planlanan ve ikinci İsrail denilebilecek bir PYD devletçiğinin tehdidi her geçen gün kendini hissettirmektedir. Kuzey Kore ABD geriliminin perde arkasında Çin'e yönelik büyük bir savaş planının olduğu aşikar. Almanya'nın ise ajanlarını iç çatışma ortamı yaratmak için Türkiye'ye gönderdiği artık sır değil.

İçeride Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği bir yapı ise FETÖ terör örgütünün yeniden hayat bulması için ne gerekiyorsa yapıyor. Erdoğan karşıtı blok her geçen gün büyütülmek isteniyor. Çünkü Erdoğan'ın direnci kırılırsa Türkiye'nin elinin zayıflayacağını düşünüyorlar. İç siyaset her geçen gün dışarıdaki emperyal güçlerin planları doğrultusunda ve tabi ki Erdoğan'ı düşürmek için faaliyet gösteriyor.

Bu sebeple Erdoğan teşkilatının güçlü, yeni, canlı ve kaliteli olmasını istiyor. Çünkü mevcut teşkilat yapısı tüm bu olan bitenlerle mücadele edemeyecek kadar zayıf ve dava bilincinden uzaklaşmış durumda. Bunun için yapılması gereken yeni bir yapılanmayla partiyi güçlendirmektir.

Önümüzdeki günlerde parti teşkilatlarının büyük bir kesiminin değişeceğini düşünüyorum.

