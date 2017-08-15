В Park Cinema состоится неделя азербайджанских фильмов – ФОТО

2017-08-15 14:50 | www.oxu.az | 6

По многочисленным просьбам зрителей Азербайджана с 17 августа по 23 августа на большом экране Park Cinema пройдет неделя показов полюбившихся азербайджанских фильмов. В течение недели зрители смогут вновь увидеть фильмы «Oğlan evi 2», «Naxox», «Gecə qonağı», «Niyə?», «Pərdə», «Axırıncı yol» в кинотеатре Park Cinema, расположенном в ТЦ «Метро Парк».

Неделя Азербайджанского кино – хорошая возможность для тех, кто не смог посмотреть эти фильмы раньше. Директор по маркетингу кинотеатра Park Cinema Муса Ахундов сообщил, что зрители неоднократно обращались к кинотеатру с данной просьбой.

«Мы всегда стараемся принимать во внимание желания наших зрителей. Последние очень часто обращались к нам, чтобы вновь показали в кинотеатре азербайджанские фильмы, вышедшие из проката. Предложение наших зрителей было добродушно принято и включено в график репертуара с 17 по 23 августа в кинотеатре, расположенном в ТЦ «Метро Парк». Мы приглашаем всех кинолюбителей, поддерживающих азербайджанское кино, увидеть фильмы на родном языке» - сказал Муса Ахундов.

Отметим, что по итогам 2016 года в кинотеатре Park Cinema самым посещаемым фильмом стал «Axırıncı yol». По итогам текущего года первые 8 месяцев лидерство сохраняет фильм местного производства «Naxox». Фильмы «Oğlan evi 2», «Niyə?», «Pərdə», и «Gecə qonağı» также завоевали симпатии зрителей.

A.C.

