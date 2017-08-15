Пять часов хорошего настроения: концерт Розы Зергерли (ФОТО)

2017-08-15 14:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Пять часов хорошего настроения, пять часов звучания только лучших песен, пять часов в компании известных азербайджанских артистов – все это про соло-концерт популярной певицы Розы Зергерли, сообщает Trend Life.

Пятичасовой концерт под названием "Hər gün" ("Каждый день") прошел в центре отдыха и развлечений Mambo Beach на берегу Каспийского моря.

Певица порадовала поклонников своими хитами, новыми песнями и дуэтами с коллегами. В этот день сцену с Розой Зергерли разделили заслуженный артист Салим Аббасов, популярные исполнители Ниям Салами, Самира Аллахверди, Саида Дадашова, Валех Велиев, Мехман Тагыев, репер Эльшад Хосе и другие.

Наряду с музыкальными номерами, гостей вечера ждали и другие сюрпризы. Так, среди зрителей, которые пришли на концерт, были разыграны мобильные телефоны и поездка в Турцию.

Одними из самых интересных моментов программы были сценические наряды певицы, которые она меняла три раза.

На вечере также был презентован новый клип Розы Зергерли на песню "Hər gün", режиссером которого является Наиль Наибоглу. Продюсер проекта – Тарана Самедова.

Организатор концерта - продакшн Replay MMC.

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(Автор: Джани Бабаева)