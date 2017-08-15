Торговая площадка Facebook стала доступна в Европе

2017-08-15 15:02 | www.oxu.az | 3

Пользователи из 17 стран Европы получили доступ к торговой площадке Marketplace, которая была создана разработчиками «Фейсбука». Ресурс является свободной площадкой для размещения объявлений от частных лиц, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Как указали представители «Фейсбука» в своём блоге, Marketplace стала доступна для жителей Венгрии, Германии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Австрии, Бельгии, Финляндии, Дании, Ирландии, Испании, Франции, Чехии, Швеции и Швейцарии.

Площадка для размещения объявлений Marketplace была запущена в 2016 году внутри социальной сети «Фейсбук». Ранее ресурсом могли пользоваться только в США, Канаде, Мексике Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и Чили.

Н.О.