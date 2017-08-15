Неделя азербайджанских фильмов в Park Cinema (ФОТО)

2017-08-15 15:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - По многочисленным просьбам зрителей Азербайджана с 17 по 23 августа на большом экране Park Cinema пройдет неделя показов полюбившихся зрителям отечественных фильмов, сообщили Trend Life в пресс-службе Park Cinema.

В течение недели зрители смогут вновь увидеть фильмы "Oğlan evi 2", "Naxox", "Gecə qonağı", "Niyə?", "Pərdə", "Axırıncı yol" в кинотеатре Park Cinema, расположенном в торгово-развлекательном центре Metro Park.

Неделя Азербайджанского кино – хорошая возможность для тех, кто не смог посмотреть эти фильмы раньше. Директор по маркетингу кинотеатра Park Cinema Муса Ахундов сообщил, что зрители неоднократно обращались к кинотеатру с данной просьбой.

"Мы всегда стараемся принимать во внимание пожелания наших зрителей. Последние очень часто обращались к нам, чтобы в кинотеатре вновь показали снятые с проката азербайджанские фильмы. Предложение наших зрителей было одобрено, и с 17 по 23 августа азербайджанские фильмы включены в график репертуара кинотеатра, расположенного в торгово-развлекательном центре Metro Park. Мы приглашаем всех кинолюбителей, поддерживающих азербайджанское кино, увидеть фильмы на родном языке", - сказал Ахундов.

Отметим, что по итогам 2016 года в кинотеатре Park Cinema самым посещаемым фильмом стал "Axırıncı yol". По итогам текущего года первые 8 месяцев лидерство сохраняет фильм местного производства "Naxox". А фильмы "Oğlan evi 2", "Niyə?", "Pərdə" и "Gecə qonağı" также завоевали симпатии зрителей.