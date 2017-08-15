В Москве задержали азербайджанца и армянина, напавших на дальнобойщиков

2017-08-15 15:28 | www.apa.az | 3

В Москве задержали азербайджанца и армянина, совершивших разбойное нападение на дальнобойщиков.

Как сообщает АПА, об этом передает агентство «Москва» со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в апреле. В полицию обратился 43-летний житель Казахстана, который работает дальнобойщиком.

Мужчина рассказал, что четверо неизвестных подъехали на автомобиле «Volkswagen»к большегрузному автомобилю, в котором он находился вместе с напарником, и, пригрозив огнестрельным оружием, похитили у них сумму в казахстанских тенге и российских рублях, эквивалентную 1300 долларам США .

13 августа, сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых: 57-летнего уроженца Азербайджана и 28-летнего уроженца Армении. Они также обвиняются в незаконном обороте наркотиков.

Ведется розыск других участников разбойного нападения.