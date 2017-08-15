Юбилейные сюрпризы от Unibank

2017-08-15 15:25 | www.oxu.az | 2

В связи с 25-летием «Unibank» проводит кампанию с многочисленными сюрпризами. С 15-го августа, каждого из вас, оформившего кредит, получившего дебетовую карту или же, совершившего покупки с картой «Unibank» ждут приятные сюрпризы. А лиц, празднующих день рождения в августе, ждут специальные сюрпризы и подарки.

Обратитесь до 15-го сентября в «Unibank» и получите следующие подарки:

- Скидочный пакет для тех, кто празднует день рождения в августе: наличный кредит с 0% комиссией, 25%-тов скидки на тарифы дебетовых карт и депозитных ячеек;

- 0% комиссии на кредиты, выдаваемые на основе депозитного обеспечения;

- Для всех: наличный кредит с 0% комиссией-комиссия составляет только лишь 1%(min.10 AZN);

- В некоторых партнерских сетях до 30%-тов начисления cashback бонусов.

Воспользуйтесь праздничной кампанией от «Unibank»!

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, «Unibank»,обладает широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах. Филиалы «Unibank» функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az ,https://twitter.com/unibank ).

«Unibank» – банк для всех и каждого.



О «Unibank»

«Unibank» , созданный, в результате объединения двух передовых коммерческих банков, «MBANK» (1992 года) и «PROMTEXBANK»(1994 года), в 2002 году, является одним из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank, оказывает услуги около 950 тыс. различным клиентам, как корпоративным, так и частным. В списке акционеров банка находятся такие крупные мировые финансовые институты как Европейский банк развития и реконструкции и Немецкая Инвестиционная Корпорация (DEG).

Для оказания высококачественных услуг банк обладает широкой филиальной сетью, как в регионах, так и в столице. За 25 года своей успешной коммерческой деятельности и участию во многих социальных проектах, банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.