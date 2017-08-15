НСТР: На телеканалах нормы литературного языка повсеместно нарушаются

2017-08-15 15:33 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом было сказано на пресс-конференции в Национальном совете телевидения и радиовещания (НСТР).

В целом во время мониторинга были зарегистрированы 850 нарушений: 371 – фонетические, 177 – лексические, 200 – грамматические, 104 – стилистические. К процессу мониторинга были привлечены телеканалы «İctimai TV», «ATV», «Space», «Lider», «Xəzər» и «ARB».

Отметим, по инициативе Государственного фонда поддержки развитию СМИ при президенте Азербайджанской Республики, на основе проекта Фонда поддержки электронным медиа «Сохранение литературного языка на телерадиопространстве Азербайджана» специалисты НСТР и сотрудники кафедры азербайджанской лингвистики БГУ провели мониторинг по соблюдению телерадиовещателями в своих программах в течение июня-июля 2017 года норм литературного языка.