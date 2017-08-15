Саакашвили обещает вернуться в Украину

2017-08-15 15:34 | www.oxu.az | 3

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской обладминистрации Михеил Саакашвили, которого лишили украинского гражданства, готовится вернуться в Украину.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Грузия Онлайн, об этом он рассказал в прямом эфире Канала 24.

«Я вернусь в Украину. Планирую пересечь украинскую границу со стороны какого-то европейского государства. Другого места постоянного проживания у меня нет ни в Европе, ни в других местах. Все мои вещи все еще в Украине. Большинство моих друзей и партия, которую я возглавляю, тоже здесь. Послезавтра я объявлю конкретную дату возвращения», - заверил он.

Также Саакашвили рассказал о своем общении с европейскими политиками и ведущими медиа.

«Я взял на себя ответственность защищать права украинцев. Порошенко и олигархам этого очень не хочется. Но я их не боюсь. Сейчас я часто даю интервью европейским СМИ, рассказываю о ситуации. Также общаюсь с рядом европейских политиков, призываю поддержать украинский народ», - подчеркнул он.

Н.О.