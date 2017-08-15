Фонд Гейдара Алиева проведет день памяти Мартина Рота в Венеции

2017-08-15 15:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Ушел из жизни выдающийся деятель искусств доктор Мартин Рот, в недавнем прошлом возглавлявший Музей Виктории и Альберта в Лондоне, который обладал огромным опытом в области кураторства и музейного дела.

Его дружба с Азербайджаном началась в 2008 году, когда он занимал должность генерального директора Государственных музейных собраний Дрездена — конгломерата прославленных коллекций всемирного значения. Под его руководством дрезденские музеи вступили в полосу успешных реконструкций, получая все новые и новые площади, оборудованные по последнему слову технологий, в восстанавливаемых зданиях исторического центра города.

В этот период велись переговоры Мартина Рота и Фонда Гейдара Алиева об организации выставки азербайджанского искусства в Германии. Но в биографии Рота произошло знаковое событие – его пригласили возглавить известнейший в мире Музей Виктории и Альберта в Лондоне. За годы работы в музее Мартину Роту удалось многое изменить и улучшить: здание музея было частично реконструировано, его экспозиция существенно обновлена, возникли планы филиалов в самом Лондоне и в шотландском Данди. А фундаментальные временные выставки, посвященные эпохальным персонажам истории моды или музыки, вызывали редкий для музея прикладных искусств ажиотаж. Посещаемость музея выросла до рекордных показателей, и в 2015-м Музей Виктории и Альберта совершенно заслуженно получил в Великобритании титул лучшего музея года.

Посетив выставку «За чертой» Азербайджанского национального павильона в 2015 году, где впервые в Европе были показаны шедевры азербайджанской авангардной живописи середины прошлого века, Мартин Рот принял предложение стать куратором выставки Азербайджанского национального павильона два года спустя.

Тема Биеннале 2017 года и концепция мультикультурного проекта от Азербайджана оказались созвучны его убеждениям, отношению к идее толерантности, близки его нетерпимости к проявлениям национализма и ксенофобии в современном обществе. Участие доктора Рота в организации выставки было очень важным: его высокий профессионализм, работа с крупными музеями Европы, осуществленные им значимые международные проекты в области искусства внесли бесценный вклад в подготовку настоящей выставки.

Волею судьбы этот проект стал последним в его блестящей биографии.