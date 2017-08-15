Обнародованы результаты приема на вакантные плановые места в магистратуру

2017-08-15 15:50 | www.oxu.az | 2

Обнародованы результаты приема на вакантные плановые места в магистратуру высших учебных заведений Азербайджана и Национальной академии наук Азербайджана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре, результаты конкурса размещены на сайте центра.

Узнать результаты также можно, отправив номер работы на номер 7727.

Список поступивших бакалавров, сформировавшийся в результате конкурса проходной балл будут изданы в 7-м номере журнала «Магистр» 16 августа.

Для участия в конкурсе на вакантные 2049 плановых мест в магистратуру обратились 1429 бакалавров. В результате конкурса 726 из них поступили в магистратуру.

Поступившие на вакантные плановые места в магистратуру вузов должны 17-25 августа 2017 года подать документы в принявший их вуз и пройти регистрацию.

Не прошедшие регистрацию в этот период бакалавры будут считаться отказавшимися от специальности, и приказ об их приеме в вуз отправлен не будет.

A.M.