Председатель НСТР: Вызывает беспокойство использование телеведущими в эфире диалектов и наречий

2017-08-15 16:04 | www.oxu.az | 3

«Я не принимаю, когда телеведущие говорят скороговоркой. Иногда они говорят настолько быстро, что невозможно понять, о чем речь».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил председатель НСТР Нушираван Магеррамли.

По его словам, в эфире должны быть соблюдены нормы литературного азербайджанского языка:

«Сегодня языки больших государств словно перешли в наступление на азербайджанский язык. Бороться с этим сложно, однако мы должны сделать все возможное».

Н.Магеррамли сказал, что одним из беспокоящих моментов является тот, что в эфире используются диалекты и наречия.

A.M.