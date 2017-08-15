Премьер-министр Афганистана прибыл с официальным визитом в Беларусь

2017-08-15 16:16 | www.trend.az | 3

Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла прибыл с официальным визитом в Беларусь, который продолжится до 17 августа, передает Белта.

В Национальном аэропорту Минск главу исполнительной власти Афганистана встречали министр промышленности Беларуси Виталий Вовк, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Таджикистане и Афганистане по совместительству Олег Иванов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Афганистана в России и Беларуси по совместительству Абдул Каюм Кочай.

Во время официального визита в Беларусь Абдулла Абдулла проведет переговоры с премьер-министром Андреем Кобяковым, по итогам которых будут подписаны международные документы. Он также посетит ряд предприятий: МТЗ, МАЗ, ОАО "Амкодор", "БелОМО - ММЗ имени С.И. Вавилова", ознакомится с работой агрокомбината "Дзержинский".

Накануне состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Беларуси Валентина Рыбакова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Афганистана Абдулом Каюмом Кочаем по случаю вручения им копий верительных грамот. Стороны обсудили перспективы активизации двустороннего взаимодействия по широкому спектру направлений, обмен визитами на различных уровнях. Особое внимание уделено развитию белорусско-афганских отношений в политической и торгово-экономической сферах.