В рядах правящей партии Турции ожидаются серьезные изменения – Главный редактор

2017-08-15 16:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В рядах правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции, ожидаются серьезные изменения. Об этом сообщил Trend, по телефону главный редактор турецкой газеты Bölgepostası, колумнист газеты Milat Gazetesi Уфук Джошкун.

Главный редактор отметил, что после избрания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана председателем ПСР, он первым долгом призвал некоторых членов партии, наносящих ущерб репутации партии, покинуть ее ряды.

«К великому сожалению, до сих пор ни кто по собственной воле не покинул ряды ПСР, вероятно исходя из того, что они не считают, что обращение Эрдогана касается их непосредственно», - сказал Джошкун.

Главный редактор отметил, что Эрдоган открытым текстом призвал членов партии, которые до проведения референдума по изменению конституции не оправдали его надежд, покинуть ряды партии.

«Эрдоган считает недопустимым, что некоторые члены ПСР вместо того, чтобы служить удовлетворению надежд народа, вступают в ряды партии только ради своих личных интересов. Президент Эрдоган, также уверен в том, что без серьезных перемен в рядах ПСР, Турция не сможет противостоять внутренним и внешним угрозам», - сказал Джошкун.

По мнению главного редактора газеты Bölgepostası, помимо всего перечисленного, заявления Эрдогана относительно изменений в партии ПСР, связны с президентскими и парламентскими выборами, которые будут проведены в 2019 году.

Джошкун отметил, что выборы 2019 года станут одними из наиболее важных в истории Турции и уже сегодня ощущается, что лидер Народно-республиканской партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу делает все ради того, чтобы движение Фетхуллаха Гюлена (FETÖ-Fethullahçı Terör Örgütü) не утратило своей силы.

«В Турции делается все для того, чтобы усилить политический блок, противостоящий президенту Эрдогана, так как именно ослабление Эрдогана может привести к ослаблению Турции», - считает эксперт.

По его мнению, есть множество доказательств о тесных связях ряда оппозиционных партий с внешними силами, преследующих цель свержение президента Эрдогана.

«Конечно же, Эрдоган в курсе всего происходящего и исходя из этого, хочет, чтобы ПСР не утратила своей силы. К великому сожалению ПСР ослабла до такой степени, что не в состоянии противостоять всем угрозам. Для возрождения ПСР обязательно нужно провести масштабные изменения в партии», - сказал Джошкун.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем последнем заявлении отметил, что ПСР нуждается в масштабных изменениях.

Напомним, что партия ПСР была создана 14 августа 2001 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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