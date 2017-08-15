Работа платформы "Шах Дениз" остановлена для проведения профилактики (версия 2)

2017-08-15 16:22 | www.trend.az | 5

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БАКУ /Trend/ - С 14 августа компания BP Azerbaijan приостановила добычу газа на платформе “Шах Дениз” на Каспии для проведения инспекционных, профилактических и проектных работ, говорится в сообщении компании, распространенном во вторник.

BP является оператором проекта разработки месторождения “Шах Дениз”.

Профилактические работы также охватят установки, связанные с “Шах Дениз” на Сангачальском терминале, и систему Южнокавказского трубопровода.

Согласно плану работ, будет подсоединено оборудование для перемычки между платформами "Шах Дениз" и "Шах Дениз-2", а также модернизирован узел замера и поставки газа на насосной станции №1 в Грузии.

Профилактические работы продлятся около 14 дней и предусмотрены в плане деятельности и бюджетном плане на 2017 год. Остановка платформы также учтена в годовом плане добычи.

В то же время BP Azerbaijan отмечает, что в нормальном режиме продолжается добыча на всех платформах блока нефтяных месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (“Центральный Азери”, “Западный Азери”, “Восточный Азери”, “Глубоководный Гюнешли”, "Чираг" и “Западный Чираг”), а также экспортные операции посредством нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и на участках “АЧГ” и “Проекта ранней нефти” в Сангачальском терминале.

Контракт на разработку газоконденсатного месторождения был подписан четвертого июня 1996 года. Запасы месторождения "Шах Дениз" оцениваются в 1,2 триллиона кубических метров газа и 240 миллионов тонн конденсата.

Долевое распределение среди участников соглашения следующее: BP (оператор) - 28,8 процента, "AzSD" - 10 процентов, "SGC Upstream" - 6,7 процента, "Petronas" - 15,5 процента, "Lukoil" - 10 процентов, NICO - 10 процентов и TPAO - 19 процентов.

(Авторы: Азад Гасанли, Максим Цурков)

Твиттер: @AzadHasanli