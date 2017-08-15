НОК: Рамиль Гулиев не может вернуться в Азербайджан

2017-08-15 16:25 | www.oxu.az | 3

«Возвращение Рамиля Гулиева в Азербайджан нереально».

Как передает Oxu.Az, об этом заявил вице-президент Национального олимпийского комитета и президент Федерации атлетики Азербайджана Чингиз Гусейнзаде.

Чингиз Гусейнзаде отметил, что Гулиев уже не может вернуться в Азербайджан:

«Он не откажется от гражданства Турции. Да и Федерация легкой атлетики Турции не допустит этого. Давайте не будем говорить предположениями. Сами посудите. Рамиль хотел уехать в Россию. О Турции он даже и не думал. Но почему он не уехал в Россию? Президент Федерации легкой атлетики России позвонил мне и сказал, что один из ваших спортсменов обратился к нам, но мы не хотим портить отношения. И мы позволили Рамилю уехать в Турцию, чтобы он развивался».

Ч.Гусейнзаде отметил, что Р.Гулиев дезертировал 6 лет назад:

«Рамиль сейчас герой. Мы обучали его бегу. Он является воспитанником Тофика Алиева. Но нигде не упоминает имя этого человека. Это уже моральный вопрос. Он многое не говорит».

Отметим, что Р.Гулиев принял турецкое гражданство в апреле 2011 года. До завоевания титула чемпиона мира в беге на дистанцию 200 метров в столице Великобритании - Лондоне, он был победителем в беге на 200 метров Универсиады 2009 года, Парижского этапа Бриллиантовой лиги 2017 года, бронзовым призером Универсиады 2015 года и чемпионата Европы 2016 года.

Р.Гулиев принял участие в Летних олимпийских играх Рио-2016, установив личные рекорды в беге на 100 метров за 9,97 секунд, а в беге на 200 метров - 19,88 секунд.

Э.А.

