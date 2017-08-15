Путин сокращает расходы на оборону

2017-08-15 16:30 | www.oxu.az | 3

Президент РФ Владимир Путин заявил, что задача по значительной экономии бюджета на 2018 год предусматривает в том числе сокращение статей на оборону. Однако эти планы, по словам главы государства, не связаны с программой по переоснащению армии и флота, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

«Мы будем выполнять гособоронзаказ и будем делать новую программу. Но у нас по плану есть некоторые сокращения по сравнению с прошлым годом, поэтому здесь нужно будет очень внимательно посмотреть на вопросы, которые возникают всегда при подготовке основного финансового документа страны», - заявил Владимир Путин на встрече с руководителем «Единой России» в Госдуме Владимиром Васильевым.

По словам президента, депутатам предстоит выполнять «большую работу» над бюджетом на будущий год в течение всей осенней сессии. Отдельного внимания при формировании этого документа, по словам главы государства, заслуживают сферы обороны и безопасности, поддержка экономики и социальной сферы, а также сфера здравоохранения и вопросы заработной платы.

Н.О.