Итальянский продовольственный гигант может оказать поддержку развитию фундуководства в Азербайджане

2017-08-15 16:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Итальянский продовольственный гигант, компания Ferrero, может оказать поддержку развитию фундуководства в Азербайджане, сообщают зарубежные СМИ.

По сообщению СМИ, этот вопрос обсудили представители компании с министром сельского хозяйства Азербайджана Гейдаром Асадовым.

“В настоящее время правительство Азербайджана работает над повышением производства фундука в стране, предоставляя фермерам бесплатные семена фундука, а также различные субсидии, гранты и льготные кредиты”, - сообщают СМИ.

Компания Ferrero имеет специализированное подразделение, которое фокусируется на выращивании фундука. Профильные предприятия Ferrero действуют в шести странах. Итальянская компания также владеет восемью заводами в трех странах, включая Турцию, где она приобрела крупнейшего в мире производителя фундука - Oltan Group.

Зарубежные СМИ отмечают, что на сегодня Турция является крупнейшим производителем фундука с долей в 75 процентов на глобальном рынке. Доля Азербайджана в мире, в свою очередь, составляет только четыре процента, однако, как отмечают СМИ, страна имеет большой потенциал для дальнейшего роста в этой области.

Ferrero основана в 1947 году. На сегодня она является владельцем таких брендов, как Nutella, Tic Tac, Kinder, Ferrero Rocher и других.

(Автор: Азад Гасанли)

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