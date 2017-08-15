В Стамбуле мужчина открыл стрельбу с крыши – ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-08-15 16:38 | www.oxu.az | 3

В Стамбуле полиция задержала мужчину, стрелявшего с крыши одного из домов из помпового ружья.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал Haberturk.

14:42

Вооруженный мужчина ведет стрельбу из ружья с крыши дома в Стамбуле.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство IHA.

По данным агентства, мужчина с помповым ружьем забрался на крышу дома в районе Эсеньюрт и начал обстреливать территорию вокруг. На опубликованной агентством фотографии бородатый мужчина средних лет стоит на крыше дома с закинутым за плечо ружьем.

Отмечается, что выстрелы повредили несколько автомобилей, но никто не пострадал.

Мужчину пытаются уговорить слезть с крыши и прекратить хулиганить, сообщает агентство.

Н.О.