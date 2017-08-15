В Баку пройдет азербайджано-корейская деловая встреча

2017-08-15 16:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку 13 сентября 2017 года состоится азербайджано-корейская деловая встреча, говорится в сообщении посольства Республики Корея в Азербайджане, распространенном во вторник.

Как отмечается, с этой целью в Азербайджан прибудут представители десяти корейских компаний: Yelim Paint Spray, Mattron Corporation, Dongsan Valve, Jin Gu Engineering, Kwangwoon, KEONSAE HIGH PRESSURE, Daedong Marine TECH, MSTECH, DAEDONG INDUSTRIES и Beomchang.

В рамках визита корейских компаний в Баку будет также проведено мероприятие “Двустороннее сотрудничество между Кореей и Азербайджаном в сфере судостроения”.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Кореей в январе-июле 2017 года составил порядка 38 миллионов долларов. Почти вся сумма товарооборота пришлась на импорт корейской продукции.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli