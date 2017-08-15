Американские морпехи под Земфиру отрепетировали Третью мировую войну с Россией – ВИДЕО

2017-08-15 16:50 | www.oxu.az | 2

Американские морпехи провели учения, по сценарию которых США участвуют в Третьей мировой войне с Россией.

Как передает Oxu.Az, подробно об этом пишет The Daily Beast.

Как отмечает издание, «боевые действия» велись на полигоне Кэмп Лежен в Северной Каролине, где были возведены несколько глинобитных домов с соломенными крышами, а также расставлены пальмы и фигурки ослов. Поселение имитировало неназванную «раздираемую войной» деревушку в Восточной Европе на границе с Россией. Для более полного погружения в обстановку на площадку привели русскоговорящую массовку и распылили запахи пороха и навоза. Кроме того, на домах разместили вывески на русском языке.

На записи с учений видно, как морпехи прочесывают район населенного пункта, а из массовки доносятся крики «Спасите!», «Помогите нам!», «Убили кого-то». На видео слышны звуки стрельбы и взрывы, а в конце ролика — песня Земфиры «Искала».

Н.О.