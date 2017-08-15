Супруга Мугабе предстанет перед судом

2017-08-15 16:57 | www.oxu.az | 4

Супруга президента Зимбабве Роберта Мугабе - Грейс предстанет перед судом в ЮАР за нападение на женщину, заявили в полиции страны.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает BBC.

Как сказали журналистам в полиции, первая леди Зимбабве напала на 20-летнюю модель в отеле города Йоханнесбурга. 52-летняя Грейс Мугабе обвиняется в нанесении потерпевшей ударов по лицу. Как заявили Би-би-си власти провинции Гаутенг, дело против Грейс Мугабе было возбуждено на основании соответствующего заявления ее жертвы. Причина нападения пока не ясна.

Сама Грейс Мугабе ситуацию не прокомментировала.

В полиции ЮАР сообщают, что Грейс Мугабе явилась с повинной. «Она не арестована, так как сотрудничает с нами», — заявил министр полиции ЮАР Фикил Мбалула.

Н.О.