Беларусь представит достижения в образовании на Всемирном фестивале молодежи и студентов

2017-08-15 16:50 | www.trend.az | 2

Беларусь представит достижения в образовании и спорте на ХІХ Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет 14-22 октября в Сочи, передает Белта со ссылкой на Министерство образования.

Во время фестиваля планируется организовать масштабную выставку, на которой будут презентована белорусская система образования. Кроме того, Беларусь будет представлена как страна-хозяйка Евроигр-2019 и чемпионата мира по хоккею, который страна в 2021 году будет принимать вместе с Латвией. Акцент в экспозиции будет сделан также на туристическом потенциале Беларуси, поддержке молодежи, ее участии в общественной жизни.

Делегацию Беларуси на ВФМС возглавит министр образования Игорь Карпенко. В ее состав войдут рабочая и студенческая молодежь - представители различных общественных объединений, в числе которых БРСМ, Лига добровольного труда молодежи, Белорусская республиканская скаутская ассоциация, Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО. Всего Беларусь на фестивале представят 300 молодых людей, в числе которых будут журналисты и спортсмены, участники и победители творческих и интеллектуальных конкурсов. В Сочи приедут также ветераны фестивального движения, те, кто принимал участие в ВФМС, который проходили на Кубе в 1997 году и в Венесуэле в 2005-м.

В Минобразования отметили, что для белорусской делегации пошита специальная форма с элементами национального орнамента, ее разработали в концерне "Беллегпром".

Белорусская молодежь примет активное участие в мероприятиях фестиваля - дискуссионных, культурных, досуговых, спортивных и так далее. Каждый день в соответствии с традициями фестивального движения будет посвящен одному из макрорегионов планеты (Америка, Ближний Восток, Азия и Океания, Европа, Россия как хозяйка мероприятия), его специфике и ключевым сферам. Кроме того, каждому дню будет присвоена сквозная тема, которая объединит панельные дискуссии, конференции и семинары. "Среди таких тем - культурное взаимодействие, международная безопасность, образование, наука и окружающая среда, IT. Будут затрагиваться также вопросы, связанные с трудоустройством молодежи, проблемы экологии и другие. Темы программы были сформулированы с учетом Целей ООН в области устойчивого развития", - рассказали в министерстве.

ВФМС-2017 обещает стать крупнейшим событием в сфере международного молодежного взаимодействия. Планируется, что участие в нем примут более 20 тыс. человек из 150 стран мира. Символом фестиваля выбрана разноцветная ромашка, символизирующая преемственность традиций, связь поколений, мир и единство всего мирового сообщества. Главным элементом стали цветные пиксели как знак общности молодежи всего мира в информационную эпоху и технологического прогресса.

Фестиваль призван консолидировать молодежь мира, способствовать развитию межнационального и межкультурного взаимодействия. "Развитие международного сотрудничества - не только один из приоритетов государственной молодежной политики в Беларуси, но и одно из направлений ее внешнеполитической деятельности. Участие белорусской делегации в фестивале будет способствовать сближению молодежи стран-участниц, знакомству и общению с единомышленниками и коллегами, содействовать обмену культурным и профессиональным опытом, укреплению межнационального согласия, дружбы и взаимоуважения, укреплению авторитета страны на международной арене", - резюмировали в Министерстве образования.