Лютфи Заде – личность, устранившая преграду между мечтой и реальностью

2017-08-15 16:53 | www.trend.az | 4

Хотелось бы еще раз проинформировать общественность о вкладе, который внес в мировую науку всемирно известный ученый, гордость Азербайджана Лютфи Заде. В XXI веке, являющемся самым «горячим», постоянно глобализирующимся периодом истории человечества, невероятно стремительно сокращается путь, ведущий от самой непостижимой фантазии до абсолютной реальности. Благодаря исключительным заслугам всемирно известного азербайджанского ученого Лютфи Заде мировая наука обогатилась шестью важными теориями в области придания практического характера нашей бытовой жизни в современное время, ее облегчения. Выражаясь образно, вся его научная деятельность - доказательство того, что, то, что мы считаем «мечтой», в действительности «возможная реальность», что эти «видения», являющиеся плодом безграничного человеческого воображения, когда-то могут «ожить».

Оставив в мировой науке неизгладимый след своей теорией нечеткой логики в области искусственного интеллекта, Лютфи Заде продолжает свой славный, полезный и образцовый жизненный путь.

Сегодня его теории широко применяются в науке и производстве в каждом уголке мира. Его теория нечеткой логики оценивается в мировой науке как «революция». Эта теория, применяемая ведущими мировыми компаниями, была разработана в 1965 году. Сегодня компании "Mitsubishi", "Toshiba", "Sony", "Canon", "Nissan" и другие престижные компании Японии производят устройства, основывающиеся на теории нечеткой логики. В 1989 году за успехи теории нечеткой логики в промышленности Лютфи Заде был удостоен награды "Honda" - самой высокой награды Японии, присуждаемой людям науки.

Отмечу, что в 2016 году на основе теории Лютфи Заде японские ученые впервые создали робот с искусственным интеллектом. Робот "Alter" экспонировался в Международном музее науки в Токио. Таким образом, вклад Лютфи Заде способен наглядно воплощать в реальность научно-фантастические труды, фантазию.

Напомню, что Заде привнес в являющееся основой математики понятие двойных множеств новое выражение - «нечеткие множества», и как создатель новой научной школы открыл в науке важную страницу.

Для каждого азербайджанца отрадно, что имя нашего соотечественника сегодня вызывает уважение и восхищение бесчисленного количества людей в каждом уголке мира. Безусловно, Лютфи Заде - источник гордости и для каждого азербайджанца. Лютфи Заде завоевал уважение не только своим умом и талантом, но и искренним и скромным характером. Он известен своей общительностью, особым и внимательным подходом к людям и к каждому человеку в отдельности. Интересно, что во время выступлений на многочисленных конференциях он считает своим долгом детально информировать всемирно известных ученых о новых направлениях науки, и другие ученые часами слушают Лютфи Заде, учатся у него, извлекают для себя уроки.

Практически на всех континентах мира, в США, Японии, Италии, Германии и других странах были проведены международные конференции, посвященные научной теории Лютфи Заде. С гордостью могу сказать, что на этих конференциях и мероприятиях всегда с особым вниманием и почтением относились к соотечественникам Лютфи Заде – азербайджанцам. Это создало условия для создания школ Лютфи Заде, формирования его последователей в Азербайджане.

Смена поколений в сферах науки, образования и высоких технологий, дальнейшее совершенствование накопленного опыта путем его передачи талантливым молодым ученым полностью соответствует требованиям политики, направленной на постоянное развитие нашей страны.

Поэтому считаю, что продолжение учеными нашей страны науки и творчества Лютфи Заде, чье имя стало легендой в научном мире на всей планете, отвечает интересам Азербайджана, необходимо для его общественно-экономического развития, и даже обеспечения необходимой обороноспособности.

Большую часть своей жизни Лютфи Заде провел в Соединенных Штатах Америки. Он - профессор калифорнийского Университета Беркли и является единственным человеком, избранным пожизненным профессором этого вуза. В калифорнийском городе Беркли был создан "Институт Заде по информационным технологиям". Отмечу, что в мире есть всего несколько личностей, при жизни которых учреждены институты их имени, и одним из них является Лютфи Заде. Он также является одним из основателей Евразийской Академии. Наряду с этим, Лютфи Заде – также почетный председатель азербайджанских диаспорских организаций, действующих в США.

Лютфи Заде является членом академий многих зарубежных стран. Он был награжден медалями, удостоен множества престижных премий, званий почетного доктора десятков зарубежных государственных и общественных организаций. В настоящее время Лютфи Заде считается одним из наиболее цитируемых ученых в мире.

Сегодня в результате нашего обогащения на уровне Республики творчеством, наукой и исследованиями Лютфи Заде в стране проводится научная работа, защищаются диссертации, опирающиеся на это учение, и проводятся исследования на основе теории и открытий этого выдающегося ученого азербайджанского происхождения. Свой вклад в науку Заде вносят уже и азербайджанские ученые.

Их работы уже не ограничиваются страной и интегрируются в мировую науку. Вместе с известными мировыми учеными проводятся научные исследования и за счет совместных статей представляются новые научные направления. Это крайне важный фактор. Потому что азербайджанские ученые, находясь на пороге будущих научных открытий мирового значения, в условиях объединения усилий ученых всего мира, занимают свое место в этих работах, обещающих широкомасштабные успехи.

Напомню, что практические результаты научной теории Лютфи Заде являются одним из факторов, влияющих на развитие мировой экономики. Поэтому я не ошибусь, если назову Лютфи Заде "ученым, направившим ход мировой экономики".

Наша страна всегда поддерживала эту выдающуюся личность, вписавшую имя Азербайджана в историю мировой науки. В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана от 7 февраля 2011 года, по случаю 90-летнего юбилея Лютфи Заде, покоривший научно-технические вершины современности, был удостоен ордена «Дружба» за вклад в развитие науки и технологий, выдающиеся заслуги в налаживании межкультурного диалога. Как одна из личностей, возвышающих имя Азербайджана, Лютфи Заде золотыми буквами вписал свое имя в историю на «беспощадной» «арене» науки, на которой ежеминутно, ежедневно «ведут борьбу» за то, чтобы быть доказанными все новые и новые теории. Ученый, который с помощью науки «сделал невозможное возможным», около века с честью продолжает служить науке. Но его изобретения и исследования, которые пройдут еще через многие столетия, претендуют на бесконечную жизнь.

Эльчин Зейналов, доктор технических наук