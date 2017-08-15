НОК: Отрадно, что бывший азербайджанский спортсмен Рамиль Гулиев стал чемпионом мира по легкой атлетике

2017-08-15 16:57 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Отрадно, что бывший наш спортсмен Рамиль Гулиев стал чемпионом мира по легкой атлетике, сказал на сегодняшней пресс-конференции вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде.

Вице-президент отметил, чемпионат мира по легкой атлетике проводится раз в два года. «Пять наших спортсменов впервые завоевали лицензию на чемпионат мира. Поскольку один из сильнейших наших спортсменов получил травму, в соревновании от Азербайджана участвовало четыре спортсмена, и они достигли весьма успешных результатов. Занять пятое место на чемпионате мира – большой результат. Наши спортсмены стали пятыми в метании молота и в соревнованиях по тройному прыжку. У Хайле Ибрагимова результат был слабее. Возлагались надежды на Назима Бабаева, но этот чемпионат мира был для него не главным. До этого он успешно выступил на чемпионате Европы среди 23-летних, поэтому его участие в чемпионате мира по легкой атлетике было просто опытом», - отметил Гусейнзаде.

Вице-президент также прокомментировал победу азербайджанского атлета Рамиля Гулиева, выступившего в составе сборной Турции на Чемпионате мира по легкой атлетике.

«Отрадно, что бывший наш спортсмен стал чемпионом мира. Это большое событие. Мы все поздравляем его. Мы видели, что у Рамиля есть шанс завоевать медаль, когда давали прогноз, рассматривая до финала результаты. Мы переговорили с Федерацией атлетики Турции и пришли к общему решению, чтобы Рамиль, если станет чемпионом, поднял флаги обеих стран. На стадионе все время объявлялось, что бежит азербайджанский спортсмен Рамиль Гулиев. Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций первым поздравил Азербайджан», - сказал Гусейнзаде.

Отметим, что представляющий Турцию Рамиль Гулиев завоевал золотую медаль в беге на 200 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. С этой победой Рамиля Гулиева поздравил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)