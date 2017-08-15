Нушираван Магеррамли: Участники и ведущие передач должны в совершенстве владеть азербайджанским языком

2017-08-15 17:07 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В советское время в Азербайджане очень серьезно соблюдались нормы литературного языка, однако приход на телеэкраны передач бытового характера после обретения независимости влияет и на наш язык, сказал во вторник председатель Национального совета по телевидению и радиовещанию (НСТР) Нушираван Магеррамли.

Председатель НСТР не считает правильным приглашать на телепередачи участников, которые наполовину говорят на азербайджанском, а наполовину – на иностранном языке. «Участники передачи должны в совершенстве владеть азербайджанским языком. Некоторые ведущие используют иностранные слова, чтобы внести новшество или привлечь зрителей. Но это неправильно. Меня беспокоит и безучастность представителей нашей интеллигенции к этому вопросу. Есть такие представители интеллигенции, чиновники, которые не могут в полной мере выразить свои мысли на родном языке. Считаю, что это должно стать беспокоящим наше общество фактором. Люди считают правильным то, что говорят по телевизору. Ведущие шоу-программ и кулинарных программ также должны соблюдать нормы азербайджанского языка», - отметил Магеррамли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)