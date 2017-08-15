В прошлом месяце из Азербайджана в Грузию осуществлены переводы на 1,1 миллионов долларов

2017-08-15 17:10 | www.apa.az | 4

В июле 2017 года из Азербайджана в Грузию были осуществлены переводы на 1,1 миллионов долларов.

По информации местного бюро АПА-Экономикс со ссылкой на Национальный банк Грузии, это на 6,7% превышает соответствующий показатель минувшего года. Из Грузии в Азербайджан в июле перечислено 677 тысяч долларов.

В прошлом месяце в Грузию из-за рубежа перечислено в общей сложности 120,9 миллионов долларов. Это на 20,1% больше показателя прошлого года. Россия занимает первое место по объему денежных переводов (43,1 миллионов долларов), последующие места делят США и Италия (12,7 миллионов долларов и 12,1 миллионов долларов).