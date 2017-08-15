Россия подарила Казахстану целое озеро

2017-08-15 17:05 | www.oxu.az | 3

Озеро Сладкое в Купинском районе Новосибирской области передано Казахстану после демаркации границы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, oб этом сообщается на сайте администрации Купинского района.

«До проведения демаркационных работ часть озера Сладкое, располагающегося в пяти километрах от д. Покровка (Купинского района) находилось на территории Российской Федерации. В период сезона охоты данное озеро посещало большое количество любителей охоты как местных жителей, так и приезжающих из тыловых районов Новосибирской и Омской областей», — говорится в сообщении.

После завершения демаркации озеро находится полностью на территории Казахстана. Власти района в связи с этим просят местных жителей и приезжих не нарушать пограничный режим.

И.Ф.