Expressbank предлагает быстрый и легкий способ осуществления платежей

2017-08-15 17:10 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Всегда заботясь о повышении уровня удовлетворенности клиентов и ставя удобство клиентов превыше всего, Expressbank предлагает быстрый и легкий способ осуществления платежей – терминалы ExpressPay.

Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, платежные терминалы ExpressPay предоставляют возможность проводить оплаты Expressbank, других банков и небанковских кредитных организаций, страховых компаний, операторов мобильной связи, коммунальные платежи и платежи телефонной связи (Азтелеком), кабельного телевидения, интернет-провайдеров, а также онлайн-игр, социальных сетей и других услуг.

В настоящее время ExpressPay является самой обширной сетью платежных терминалов, предлагаемая банком и позволяющая осуществлять различные виды государственных платежей благодаря подключению к Правительственному платежному порталу, созданному Центральным банком Азербайджана. Так, клиенты могут проводить операции по оплате таких государственных пошлин, как платежи по ипотеке, налоги и т.д. В целом, посредством платежных терминалов ExpressPay возможно совершать до 120 оплат по государственным услугам.

Начиная с 2014 года по сегодняшний день, было установлено более 600 терминалов ExpressPay в различных торгово-развлекательных центрах, бизнес-центрах, крупных супермаркетах и магазинах на территории страны. Операции по осуществлению платежей и пополнению счетов мгновенно претворяются в жизнь и клиентам на основе оплат предоставляются квитанции.

Для получения более подробной информации об услугах банка и ExpressPay можно обратиться в информационный центр 132, воспользоваться веб-сайтом www.expressbank.az или же связаться с банком посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.