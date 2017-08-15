С начала года в Азербайджане выдано почти 1000 лицензий на ведение бизнеса

2017-08-15 17:20 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - С начала 2017 года бизнесмены в Азербайджане получили 966 лицензий на ведение предпринимательской деятельности, сообщает министерство экономики во вторник.

Как отмечает минэкономики, из этих лицензий 683 являются новыми, 283 - замена старых лицензий на бессрочные.

Всего же с ноября 2015 года министерство экономики Азербайджана посредством центров Службы ASAN предоставило бизнесменам свыше 4,3 тысяч лицензий на ведение предпринимательской деятельности, в том числе 2 450 новых лицензий.

Согласно сообщению, лицензии выданы предпринимателям, действующим в сферах фармацевтики, строительства, ветеринарии, растениеводства, агрохимии, металлургии, транспорта и других видах деятельности.

(Автор: Азад Гасанли)

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