Заочное обучение в Беларуси может стать в основном платным

2017-08-15 17:26 | www.trend.az | 2

Заочное обучение в Беларуси может стать в основном платным. Соответствующее предложение обсуждалось во время рабочей встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с вице-премьером Василием Жарко и министром образования Игорем Карпенко, передает Белта.

"Обсуждали вопросы заочного обучения. Государственная комиссия внесла предложение, что заочное обучение в основном должно быть платное. Для выпускников средних школ - только через год стажа работы, чтобы выпускник имел навыки и понимал, на кого он идет, чтобы какая-то специальность уже была выбрана. По некоторым специальностям заочное обучение может быть также на бюджетной форме", - рассказал Василий Жарко по итогам встречи.

Вице-премьер отметил разницу в уровне подготовке на дневном и заочном отделениях. "На заочное отделение, я считаю, должны идти осознанно те, кто прошел ступени или ПТУ, или среднего специального учебного заведения, колледжа", - пояснил он.