В Омске задержали азербайджанцев, занимавшихся производством опасного для жизни алкоголя

2017-08-15 17:30 | www.oxu.az | 2

В Омске возбуждено уголовное дело в отношении трех азербайджанцев, занимавшихся производством и продажей суррогатного алкоголя.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, трое граждан Азербайджана, включая гражданина Кыргызстана и Узбекистана, организовали преступную группировку, занимавшуюся производством и продажей токсичного алкоголя, способного поражать центральную нервную и дыхательную системы, желудочно-кишечный тракт, печень и почки.

В ходе следствия у членов банды изъяли более 10 тыс. бутылок, а также оборудование, поддельные федеральные специальные и акцизные марки, тару.

Один из членов банды признал вину, в отношении других суд назначил меру пресечения в виде заключения под стражу. Их обвиняют по статьям: производство товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей; незаконное предпринимательство без регистрации и лицензии; производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров и продукции без маркировки; незаконное использование чужого товарного знака, а также поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок.

И.Ф.