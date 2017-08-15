В Сирии сбит МиГ-21 ВВС страны

2017-08-15 17:39 | www.trend.az | 2

Истребитель сирийских ВВС МиГ-21 сбит в районе Эль-Бадия.

Об этом сообщил во вторник телеканал Sky News Arabia, передает ТАСС.

По его данным, пилот схвачен боевиками. Другие подробности происшествия не приводятся.

МиГ-21 - советский многоцелевой истребитель, разработанный ОКБ Микояна и Гуревича в середине пятидесятых годов XX века. В РФ был снят с вооружения в начале 1990-х годов. Сейчас используется в некоторых странах Восточной Европы и Ближнего Востока.