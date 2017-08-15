В Киеве открыли памятник в виде вонзенного в карту России меча – ВИДЕО

2017-08-15 17:40 | www.oxu.az | 2

В Киеве установили памятник бойцам ВСУ, погибшим в ходе силовой операции в Донбассе.

Как передает Oxu.Az, видео открытия мемориала публикует RT.

Отмечается, что памятник был создан на пожертвования «волонтеров». Внешне он представляет собой меч, пронзающий карту Российской Федерации. На постаменте — изображение воина с крыльями, раскрашенными в цвета украинского флага.

По словам организаторов мероприятия, мемориал возвели на пересечении проспекта Леся Курбаса и улицы Академика Королева, поскольку Киев запретил установку памятника в центральных районах города.

Н.О.