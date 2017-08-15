Сотрудники Азербайджанского национального музея искусств отправились в регионы (ФОТО)

2017-08-15 17:44 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - За 80 лет деятельности Азербайджанский национальный музей искусств в Баку всегда был излюбленным местом посещения жителей и гостей города, прекрасным храмом искусства для творческих личностей, научно-практической базой для образовательных учреждений и образцом подражания для других музеев. Проводимые здесь важные работы дают возможность сравнивать с опытом работы музеев мирового масштаба, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

История и техника исполнения экспонатов музея, оформление экспозиции, представление экспонатов с научной точки зрения в хронологической последовательности, аннотация и этикетаж, отвечающие стандартам, лекции и экскурсии, пропаганда музея и многое другое основываются на многолетнем проверенном опыте музея.

С этого года, руководствуясь миссией делиться накопленным опытом и знаниями, оказывать духовную поддержку, а также методическую помощь коллегам, по инициативе директора музея искусств, профессора Чингиза Фарзалиева и министерства культуры и туризма Азербайджана стартовал важный проект с региональными музеями.

Главная цель проекта – при содействии главы Исмаиллинского регионального управления культуры и туризма Эльнура Гусейнова проведение встреч с сотрудниками Дома-музея М.А.Сабира (Шамаха), музея, посвященного памяти Исмаил бека Гутгашинлы, историко-краеведческих музеев в Исмаиллинском, Габалинском, Агсуинском, Шамахинском районах, организация тренингов и ознакомление с экспозицией данных музеев.

Так, в Доме культуры Исмаиллинского района заместитель директора по научным вопросам Хадиджа Асадова и заведующий выставочным отделом музея искусств Араз Османов при участии главного советника Исмаиллинского регионального управления культуры и туризма Азера Аббасова и советника Кенана Рагимова провели тренинг с сотрудниками и директорами историко-краеведческих музеев в Шамахинском, Агсуинском, Исмаиллинском, Габалинском районах, а также музея в Лагидже, дома-музея М.А.Сабира, музея, посвященного памяти Исмаил бека Гутгашинлы.

На тренинге было рассказано о новшествах в сфере музееведения, были даны необходимые рекомендации, проведены беседы об эффективных методах привлечения туристов, применении в музеях информационно-коммуникативных технологий.

Во время ознакомления с экспозицией историко-краеведческих музеев были прослушаны экскурсии, проверен уровень знаний об экспонатах, получена информация о научной концепции региональных музеев, даны рекомендации о форме представления экспонатов с эстетической точки зрения и правилах оформления этикеток, а также было предложено оказать поддержку с целью пропаганды и повышения значимости общенациональной культуры в будущем.

Идея совместной работы, рассматриваемая в будущем в предложенных аспектах, была встречена одобрительно.

Отметим, что богатая коллекция экспонатов в историко-краеведческих музеях в районах отражает историю, культуру и искусство нашего народа.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)