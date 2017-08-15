Заочное обучение в Беларуси может стать в основном платным

2017-08-15 17:52 | www.oxu.az | 5

Заочное обучение в Беларуси может стать в основном платным. Соответствующее предложение обсуждалось во время рабочей встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с вице-премьером Василием Жарко и министром образования Игорем Карпенко, передает Oxu.Az со ссылкой на Белта.

«Обсуждали вопросы заочного обучения. Государственная комиссия внесла предложение, что заочное обучение в основном должно быть платное. Для выпускников средних школ - только через год стажа работы, чтобы выпускник имел навыки и понимал, на кого он идет, чтобы какая-то специальность уже была выбрана. По некоторым специальностям заочное обучение может быть также на бюджетной форме», - рассказал Василий Жарко по итогам встречи.

Вице-премьер отметил разницу в уровне подготовке на дневном и заочном отделениях. «На заочное отделение, я считаю, должны идти осознанно те, кто прошел ступени или ПТУ, или среднего специального учебного заведения, колледжа», - пояснил он.

Н.О.