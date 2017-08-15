В Турции молодая невестка выдала свою свекровь за террористку

2017-08-15 18:00 | www.oxu.az | 3

В турецком Аксарае по подозрению в причастности к FETÖ была задержана пожилая женщина. Отмечается, что на ее телефоне была установлена программа ByLock, которой пользовались заговорщики неудавшегося военного переворота в Турции. Позже женщина была отпущена, но самое интересное то, каким образом названная программа попала ей на телефон.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, программу на телефон женщины установила ее невестка. Силы безопасности сразу после этого решили схватить бедную Гюлен Д., но дома ее не обнаружили. Женщину, которая ни о чем не подозревала, задержали на базаре, когда она торговала фруктами и овощами.

Гюлен Д. сообщила, что не знает каким образом эта программа оказалась у нее в телефоне и вообще понятия не имеет, что именно та стала главной нитью в расследовании заговора путчистов. Позднее в ходе расследования стало известно, что номер принадлежит невестке женщины.

В ходе следствия выяснилось, что, желая избавиться от постылой ей свекрови, именно невестка загрузила ей на телефон эту программу.

И.Ф.