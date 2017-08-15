Известные певцы выступили с концертом на Площади фонтанов в Баку (ФОТО)

2017-08-15 17:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - На Площади фонтанов – любимом месте отдыха бакинцев и гостей столицы Азербайджана – состоялся очередной концерт в рамках проекта Retro Bakı ("Ретро Баку"), организованного Главным управлением культуры и туризма Баку, сообщили Trend Life в пресс-службе управления.

Публика всегда встречает с интересом концертные программы, проводимые Центром по организации культурных мероприятий и работе с творческой молодежью.

На очередном концерте выступили известные исполнители - Кенуль Керимова, Нурлан Азизбейли, Али Алиев, Чинара Бекирова, Зейнаб Гасани, Шабнам Гахраманова, Мирджаббар Мирбабаев, Айнур Алиева, Мирфархад Хабиби, Фархад Халиф, Сяма Гейдарова, Рашад Исмаил, Кенуль Мамедли, Нурлан Тахмасли, Мехман Тагыев, Кюбра Гусейнова, Эмин Мамедов, танцовщица Сабина Исмаилова и другие.

Музыкальные композиции, прозвучавшие на концерте, были встречены бурными аплодисментами публики.

В рамках проекта "Ретро Баку" на Площади фонтанов в Баку в конце каждой недели проходят концерты. Задача проекта, который продлится до 15 сентября, сделать досуг населения полезным и интересным, возродить традицию проведения подобных концертов, существовавшую в столице в 60-70-х годах прошлого века. Первый проект был реализован в июне-сентябре прошлого года.

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(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)