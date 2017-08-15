В Иране изучат экспортные возможности для поставок товаров в Азербайджан

2017-08-15 17:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Торгово-промышленная палата Тегерана проведет опрос среди местных предпринимателей с целью изучения их экспортного потенциала для поставок товаров в Азербайджан, сообщает иранское экономическое издание Financial Tribune.

Как отмечается, с этой целью завтра в Тегеране будет проведен форум.

Ранее Торгово-промышленная палата Тегерана провела подобные опросы для изучения потенциала по поставкам иранской продукции в Пакистан, Турцию, Ирак, Россию, ОАЭ и Оман.

Издание напоминает, что в рамках своего февральского визита в Иран министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев заявил о возможности довести взаимный товарооборот до 500 миллионов долларов в год.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Ираном в январе-июле 2017 года составил 148,9 миллиона долларов (рост за год на 42,3 процента), из которых на импорт из Ирана пришлось почти 140 миллионов долларов.

(Автор: Азад Гасанли)

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